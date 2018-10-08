مسجدي لصالح:طهران تتطلع إلى دوركم في تخفيف الضغط على إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح في قصر السلام ببغداد مساء امس الاحد مع السفير الإيراني إيرج مسجدي وقناصل بلاده في العراق العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر بيان رئاسي: انه “وفي مستهل اللقاء نقل السفير مسجدي تهاني الرئيس الإيرني للرئيس برهم صالح، متمنيا له التوفيق في اداء مهامه”.وأشاد رئيس الجمهورية “بالعلاقات الثنائية بين العراق وايران، ودورها في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، خصوصا دور الجمهورية الإسلامية بمساندة العراق في حربه ضد الارهاب وهزيمة داعش الارهابي، واستعرض العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين، فضلا عن سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة،” مؤكداً “أهمية النهوض بها إلى أعلى المستويات خدمة لمصالح شعبي البلدين الجارين”.ونقل البيان عن الرئيس صالح قوله، ان “التوتر الحالي في المنطقة أمر غير مقبول ونتطلع الى حوار عميق في الامور الحساسة في المرحلة القادمة”.وأكد على “وجود فرصة تاريخية للنجاح وتخطي الصعاب، وسنعمل على أن يكون العراق في المرحلة المقبلة إلى نقطة توافق إقليمي ودولي بدءا بالعمل على تخفيف التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار وخلق فرصة لبيئة آمنة من أجل اعادة الاعمار والازدهار”.من جانبه قال السفير الايراني إيرج مسجدي للرئيس صالح “اتمنى لكم ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كل التوفق وأبارك لكم نيلكم ثقة شعبكم وادعوكم للقيام على تأمين مصالح بلدينا، فالعراق قوي بمواردة وشخصياته وكفاءاته ويحتاج الى ادارة قوية لتلك الموارد، وأنا لدي الثقة الكاملة بقدرتكم على تخطي المشاكل والصعاب وحلها، فانتم أهلا لتلك الادارة والثقة”.وأكد مسجدي على “دعم العراق القوي والمستقل، فان قوة علاقاتكم ومتانتها بالدول الاقليمية والمجتمع الدولي مدعاة فخرنا واعتزازنا، ونتطلع الى دور محوري للعراق في الفترة القادمة”.