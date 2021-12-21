مسجدي يطالب حزب بارزاني التحالف مع الإطار التنسيقي

مسجدي يطالب حزب بارزاني التحالف مع الإطار التنسيقي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي.وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم ، أن مسجدي طلب من نيجيرفان انضمام الحزب الديمقراطي الى الاطار التنسيقي وتشكيل الحكومة التوافقية التي تخدم مصالح الاحزاب  وتوزيع المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي ، واضاف البيان ،انه تم بحث العلاقات بين بغداد واربيل وطهران وتطوير التعاون المشترك في شتى المجالات، واشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات بين بلدانها على أساس الصداقة والمصالح المشتركة.ووفقا للبيان فإن الجانبين أكدا على تنمية العلاقات بين الإقليم وإيران.

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