مسرحية “ياكبير” تثير جدلا واسعا في تونس

بغداد/شبكة أخبار العراق- آثار ظهور ممثل‭ ‬عاريا تماما على المسرح ضمن عرض سوري ألماني بمهرجان أيام قرطاج المسرحية حالة من الجدل والنقاش في تونس، استدعت إصدار إدارة المهرجان بيانا لتوضيح ملابسات الواقعة.

وفوجئ المشاهدون لعرض “يا كبير” للمخرج رأفت الزاقوت الاثنين، بقيام الممثل حسين مرعي بالتجرد من ملابسه على المسرح أثناء تأدية دوره مما أصاب الحاضرين بحالة صدمة ودفع البعض لمغادرة المكان. حسب رويترز.

وعلى مدى الساعات التالية دارت نقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف المتخصصة بشأن الأمر، بين مدافع عن القيم الاجتماعية والآداب العامة ومنحاز لحرية الإبداع الفني.

لكن إدارة المهرجان أصدرت بيانا الثلاثاء قالت فيه “تعبر الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها العشرين عن إدانتها ورفضها للممارسة الفردية التي قام بها الممثل المسرحي في العرض السوري الألماني “يا كبير” بفضاء المسرح البلدي مساء يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018″.