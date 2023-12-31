مسرور:إلى متى السكوت ياحكومة الإطار على الهجمات الحشدوية تجاه الإقليم؟

مسرور:إلى متى السكوت ياحكومة الإطار على الهجمات الحشدوية تجاه الإقليم؟
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد ( 31 كانون الأول 2023)، الهجوم الذي استهدف قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، فيما أشار الى أن المجاميع الخارجة عن القانون تستخدم أموال الدولة لمهاجمة الإقليم.وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في منصة (إكس) قائلا، “أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم”.وأضاف، “نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا”.ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان “الحكومة الاتحادية أن تنظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم”، مؤكداً أن “هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء”.وطالب، بارزاني طبقاً للبيان “رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات”.

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