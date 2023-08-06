مسرور:الأذرع الإيرانية في العراق وراء هجرة المسيحيين

مسرور:الأذرع الإيرانية في العراق وراء هجرة المسيحيين
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 6 آب (أغسطس) 2023، بطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق الكاردينال لويس ساكو، ووفداً مرافقاً ضم عدداً من المطارنة.وخلال اللقاء، عبّر البطريرك الكاردينال لويس ساكو عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة وحكومة إقليم كوردستان على ما حظي به من استقبال وترحيب ومساندة، كذلك أشاد بالتعايش السلمي بين مختلف المكونات في الإقليم.إلى ذلك، جدد رئيس الحكومة قلقه من سحب رئيس الجمهورية للمرسوم الجمهوري المتعلق بالكاردينال لويس ساكو والكنيسة الكلدانية، وعبّر عن أمله بأن يُصحح هذا الخطأ.وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن إقليم كوردستان سيظل، مثلما كان دائماً، واحةً تُصان فيها حقوق المكونات كافة وتكفل الحريات الدينية، مشدداً على أن الإقليم يدعم المكون المسيحي الذي يتعرض ظلماً إلى التطهير الديني من جانب أطراف غير مسؤولة، كما يدافع عن جميع القوميات والأديان، وحماية حقوقها، ويقف ضد التغيير الديمغرافي القسري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *