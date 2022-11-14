مسرور:الاعتداء الإيراني على “سيادة” الإقليم مرفوض

مسرور:الاعتداء الإيراني على “سيادة” الإقليم مرفوض
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الإعتداءات والهجمات الصاروخية على كردستان بـالتجاوز على سيادة الإقليم.وقال بارزاني في تصريح صحفي خلال مشاركته في منتدى بمدينة اربيل ، إنه “للأسف اُستشهد وأصيب عدد جراء الإعتداءات والهجمات الصاروخية على أراضي إقليم كردستان”.واضاف أن “الإعتداءات والهجمات الصاروخية على مناطق في إقليم كردستان تجاوز على سيادة الإقليم”.وشجب بارزاني في المؤتمر “الإعتداءات والهجمات الصاروخية على مناطق في إقليم كردستان”.واليوم قامت المدفعية الايرانية قصفت ناحية سيدكان في محافظة اربيل.

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