مسرور:حزب العمال الكردستاني يهدد أمن الإقليم

مسرور:حزب العمال الكردستاني يهدد أمن الإقليم
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أربيل/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان سلوك حزب العمال الكردستاني ومحاولاته استغلال المظاهرات السلمية تهديد للاستقرار الإقليمي.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن، وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في سوريا، كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكردية وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية، كذلك تم التأكيد على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً”.واضاف البيان أن “بارزاني سلط الضوء على الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في منطقة العمادية ليلة أمس، وأدان الهجوم بشدة”.واكد بارزاني، بحسب البيان، أن “ثلاثة من أفراد الأمن والبيشمركة قد استشهدوا إلى الآن على أيدي حزب العمال الكردستاني في الأشهر الأخيرة”، مشيراً إلى أن “سلوك حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك محاولاته لاستغلال المظاهرات السلمية في إقليم كردستان، يهدد الاستقرار الإقليمي”.و شدد على “ضرورة خروج قوات سوريا الديمقراطية من هيمنة حزب العمال الكردستاني، وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها (قسد)”.

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