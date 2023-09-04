مسرور:حكومة السوداني لم تحترم برنامجها الحكومي

مسرور:حكومة السوداني لم تحترم برنامجها الحكومي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبّر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، عن قلقه وأسفه من عدم احترام الاتفاق السياسي الخاص بحكومة محمد شياع السوداني.وذكرت حكومة الإقليم في بيان ، أن”بارزاني استقبل وفداً برلمانياً كندياً برئاسة النائب توم كيمج”، مبينة أن”رئيس الوفد البرلماني الكندي قدم ملخصاً عن أعمال ونشاطات المجموعة البرلمانية للصداقة مع الكرد في البرلمان الكندي، والتي تضم أعضاءً من معظم الأحزاب الكندية، ويتمثل هدفها بدعم القضية الكردية وتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان”.وعبّر الوفد بحسب البيان، عن”اشادته بالتعايش السلمي والحرية الدينية وحرية الصحافة في إقليم كردستان، مؤكداً”تشابهها مع المبادئ الموجودة في كندا”.وسلّط بارزاني الضوء على أحدث التطورات والمستجدات بشأن العلاقة مع الحكومة الاتحادية، موضحاً أن”إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته في إطار الدستور”.وعبّر، عن”قلقه وأسفه بسبب انتهاك حقوق شعب كردستان بطريقة غير شرعية وبما يتنافى مع أحكام الدستور، وعدم احترام الاتفاق الموقّع بين الأطراف التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية”.وجدد رئيس الحكومة التأكيد على، أن”شعب كردستان لن يتنازل عن حقوقه المشروعة والدستورية على الإطلاق، ولن يرضخ لأي ضغط أو تهديد من الأطراف التي تريد العودة بالعراق إلى عهد الدكتاتورية، وقمع شعب كردستان وقهره واضطهاده”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *