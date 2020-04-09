مسرور:دعمنا للكاظمي متوقف على تنفيذ شروط كردستان!!

مسرور:دعمنا للكاظمي متوقف على تنفيذ شروط كردستان!!
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- عبر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، عن دعمه لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي للعمل على حل قضايا بغداد واربيل العالقة.وقال بيان للمكتب الإعلامي لبارزاني، “أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي”.وأضاف، أنه “خلال الاتصال الهاتفي، عبّر رئيس الحكومة عن دعمه للكاظمي للعمل معاً بهدف حل جميع ما تبقى من قضايا عالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور”.

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