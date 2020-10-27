مسرور:سنجعل الإقليم “سلة الغذاء”العراقي

مسرور:سنجعل الإقليم “سلة الغذاء”العراقي
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، أن إقليم كردستان أمامه فرصة ليصبح سلة غذاء لكل العراق.وفي بيان صادر عن مكتب بارزاني ، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل السفير البولندي لدى العراق مارجن كوبياك”، مشيراً إلى أن “الاجتماع جرى فيه بحث سبل تعزيز علاقات بولندا مع العراق وإقليم كردستان”.وأضاف بارزاني، أن “حكومة إقليم كردستان تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وإيلاء اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، خاصة وأن إقليم كردستان لديه الفرصة لأن يصبح سلة غذاء لكل العراق”.ووفقاً للبيان، أبدى “السفير البولندي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان، ولاسيما في مجال التبادل التجاري ومساعدة إقليم كردستان في جهوده الرامية لمكافحة فيروس كورونا”.

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