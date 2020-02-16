مسرور:على علاوي وحكومته الجديدة أحترام الخصوصية الكردستانية

مسرور:على علاوي وحكومته الجديدة أحترام الخصوصية الكردستانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الأحد، ضرورة احترام خصوصية الاقليم وحقوقه الدستورية من قبل الحكومة المقبلة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عزمه عرض كابينته الأسبوع الجاري.وقال البارزاني رداً على أسئلة عدد من الصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه “أجرينا اجتماعات جيدة للغاية في المؤتمر مع أغلب المشاركين ومنهم وزير الطاقة الأمريكي وقد تحدثنا بشكل مفصل حول دعم إقليم كردستان والتعاون وخاصة في مجال الطاقة وقد عبروا عن رغبتهم وسعادتهم بتعزيز هذه العلاقات، وما تبقى هو الحديث عن هذا الأمر أكثر وخاصة من الناحية الفنية في وقت لاحق”.وأوضح، أن “الدول تهتم بأوضاع المنطقة عموماً وهي تنظر باهتمام لدور إقليم كردستان كممثل أساسي في إطار الأحداث الجارية في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن “المحادثات تمحورت حول كيفية أداء دور فعال لتطبيع وتحسين أوضاع المنطقة بشكل عام”.وفي إجابته على سؤال بشأن تشكيل الحكومة العراقية ودور الكرد فيها، قال البارزاني: “حتى الآن النتائج غير واضحة وجرى الحديث عن نية محمد توفيق علاوي تقديم كابينته والمهم بالنسبة لإقليم كردستان هو خصوصية إقليم كردستان باعتباره إقليماً فيدرالياً في الحكومة العراقية والاعتراف بحقوقه الدستورية واحترامها لأن لدينا خصوصية مميزة وقد أكدنا وجوب أن يكون تحديد ممثلي إقليم كردستان من خلال المؤسسات الدستورية الرسمية للاقليم”.وبشأن مخاطر داعش، لفت رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن “ داعش لا يزال يمثل تهديداً أساسياً في المنطقة ومكافحته تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وخاصة الولايات المتحدة وقوات التحالف”.وشدد على أن “ داعش يعمل على تنظيم نفسه ويشكل تهديداً لكل المنطقة وليس العراق لوحده لذا لا بد من مواصلة الدعم العسكري وتبادل المعلومات كما ندعو إلى القضاء على الأسباب التي من شأنها إعادة ظهور داعش من خلال التعاون مع السكان المحليين وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة”.

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