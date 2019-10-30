مسرور:نرفض تقليص حقوق الشعب الكردي

مسرور:نرفض تقليص حقوق الشعب الكردي
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعلن مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، دعمه لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مؤكدة رفضها أي محاولة لتقليص حقوق شعب الإقليم.وبحسب بيان للحكومة الإقليم، فقد جاءت هذه القرارات “خلال اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان، برئاسة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني”.حيث تطرق الاجتماع بحسب البيان “للتطورات الاخيرة في العراق”، مؤكدا ان “تردي الأوضاع لا يصب في مصلحة إقليم كردستان ولا العراق بصورة عامة”.قال بارزاني خلال الاجتماع، ان “حكومته مع المطالب المشروعة والسلمية للمتظاهرين، لكنها ضد اللجوء للعنف من أي طرف كان”.كما جدد بارزاني، دعم “الاقليم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمضي بالحزم الإصلاحية، إلا أنه رفض أي محاولة خارج اطار الدستور والقانون لتقليص صلاحيات او الحقوق الخاصة لشعب كردستان، او ما يمس الكيان الفيدرالي لإقليم كردستان”.ودعا بارزاني “القوى والاطراف الكردستانية كافة برص الصفوف والاتحاد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان”.

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