مسرور:نفط الإقليم للكرد فقط والقوى السياسية في بغداد ستخضع لشروطنا وهي صاغرة!!

مسرور:نفط الإقليم للكرد فقط والقوى السياسية في بغداد ستخضع لشروطنا وهي صاغرة!!
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء (10 شباط 2021)، أن الإقليم سيعمل بكل الوسائل في حال حاولت بغداد فرض إرادتها على أربيل.وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي، إن “حكومة الإقليم ما تزال تتاقش مع بغداد ملفي الموازنة وتسليم النفط”.وأضاف، أنه “في حال حاولت بغداد فرض ارادتها على كردستان، سيعمل الإقليم بكل الوسائل على ضمان ما يحتاجه كردستان”.وتابع بارزاني قائلاً: “سنعمل في كل الاتجاهات، مع الحكومة والبرلمان، من أجل عدم التوصل إلى طريق مسدود”، مبينا أن “عدم توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق سيؤدي لتضرر جميع العراق”.وخلال المؤتمر، ذكر بارزاني، أن “بعض القوى السياسية في بغداد تتصارع مع بعضها لجذب الأصوات من الشارع العراقي قبل انتخابات مجلس النواب الاتحادي المقبلة”.ودعا بارزاني، “الكتل الكردستانية إلى توحيد موقفها في بغداد بما يخص ملف الموازنة الاتحادية”.وشدد بارزاني على أن “تسليم جميع النفط للحكومة الاتحادية مطلب غير دستوري”، مضيفاً: “نرفض تسليم كامل النفط لحكومة المركز، لأن لدى الإقليم التزامات”.وأشار إلى أن “الأطراف السياسية العراقية تتصارع مع بعضها لجذب أصوات الشارع قبل الانتخابات”، داعياً “الأطراف الكردستانية إلى توحيد موقفها في ملف الموازنة”.وأوضح بارزاني، أن الإقليم “طلب أن تكون الموازنة شفافة ووفق مواد الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “كردستان تدعم وتؤيد الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها مع الحكومة الاتحادية”.

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