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مسرور إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني
النزاهة “تطمئن الشعب العراقي بعدم سرقة الأموال” الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت لاعمار العراق
البارزاني:التجاوز على الدستور وإلغاء التوافق دفعت الكرد إلى الاستفتاء
النائب مسعود حيدر يعلن عدم ترشحه للانتخابات القادمة
العصائب:أقل حزب في العراق يملك 20 مليار دولار
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مصدر:العبادي قد يرفض القروض الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت للاعمار
الزراعة النيابية تطالب الحكومة بالضغط على تركيا لتأجيل ملء سد اليسو
القضاة:اتفاق عراقي أردني على دخول شاحنات البلدين المحملة بالبضائع
القانونية النيابية:موازنة 2018 متخمة بالديون
الصندوق العربي الاقتصادي يقدم قروضا ميسرة للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار
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