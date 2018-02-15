مسرور إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني

مسرور إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني
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أربيل/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس امن اقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، وفدا رفيع المستوى الى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ.وذكرت وسائل اعلام كردية، أن “مسرور بارزاني ترأس وفدا رفيع المستوى للذهاب الى المانيا من اجل المشاركة في مؤتمر ميونخ وضافت، أن “هذه اول مشاركة لمسرور بارزاني في الدورة (54) من المؤتمر الذي يُعقد في مدينة ميونخ سنويا ويعد من اهم الفعاليات الامنية في العالم”.

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