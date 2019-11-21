مسرور: امنحوا عبد المهدي فرصة أخرى لتحقيق الإصلاحات

مسرور: امنحوا عبد المهدي فرصة أخرى لتحقيق الإصلاحات
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، إلى منح حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فرصة لتحقيق الإصلاحات اللازمة للشعب العراقي، مبينا أنها لا تتحمل وحدها كامل الذنب، لأن ما يحدث نتيجة تراكمات السنوات السابقة.وقال بارزاني، خلال مشاركة له على هامش اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك، إن “الازمة العراقية ليست ناتجة عن الدستور بحد ذاته بل في عدم تطبيقه، وأن الساسة العراقيين يعالجون اعراض المشكلة لا أسبابها”،وأضاف أن “مطالب المتظاهرين مشروعة ومحقة ونحن نؤيدها، وعلى الحكومة العراقية ان تأخذ مطالبهم بشكل جدي وان تستجيب لها وتؤمن حياة أفضل لهم”.ولفت إلى أن “ما يحدث في العراق توقعناه منذ سنوات والحكومة الحالية لا تتحمل لوحدها الذنب عن كل ما يجري بل ينبغي اعطاء فرصة لها لتحقيق الاصلاحات اللازمة للعراقيين”، مشيرا إلى أنه “منذ 2003 وحتى الان دائما لم يتح للعراقيين ابداء رأيهم وكانت دائما الاجندات الاقليمية تفرض نفسها على المشهد السياسي العراقي”.وأردف، أن “العراق بحكم موقعه الجيوسياسي فإنه في حال لم يمتلك استراتيجية خاصة به فسيكون دائما عرضة للتدخل الدولي والاقليمي.”وبين بارزاني، أن “المشكلة ليست في الدستور بحد ذاته، بل في عدم الاهتمام به وتطبيق مواده بشكل انتقائي، بالإضافة إلى أن كل النظام وطريقة الادارة العراقية غير ملتزمة بالدستور ولا تحترم مطالب المكونات والشرائح المختلفة”.ومضى بالقول، إن “داعش لم ينته لقد خسر مناطق نعم، لكنه باق كفكر وايديولوجيا وهناك الالاف من مؤيديه في سوريا والعراق والمنطقة ولكي نهزمه ينبغي قطع الطريق امام الاسباب المؤدية لظهوره كالاسباب السياسية والفقر واللاعدالة وغيرها”.وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان، أنه “يطمح من صناعة اقتصاد قوي للإقليم، لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى حل المشاكل مع بغداد والتمتع بعلاقات طبيعية مع كافة الاطراف والدول”.واكد بارزاني رغبة “حكومة اقليم كوردستان في ان تكون عامل استقرار وامان في المنطقة وذلك عبر محاربة الارهاب مع المجتمع الدولي فلا وجود وقبول للتطرف في مجتمعنا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *