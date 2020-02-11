مسرور :دعمنا لحكومة علاوي مشروطة بتنفيذ “الحقوق”

مسرور :دعمنا لحكومة علاوي مشروطة بتنفيذ “الحقوق”
آخر تحديث:

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء، أن حكومته تدعم حكومة تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم”.وأضاف البيان، أنه “جرى في اللقاء بحث آخر التطورات الراهنة في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية استقرار الأوضاع في العراق وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين”.وتابع، أنه “تم التشديد كذلك على ضرورة أن تكون للحكومة الاتحادية القادمة علاقات جيدة مع إقليم كوردستان ودول الجوار والمجتمع الدولي”.الطرفين تطرقا إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إذ قال رئيس الوزراء: ” “ندعم حكومة  تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *