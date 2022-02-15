مسرور في الدوحة لدعم ترشيح ربير البارزاني لرئاسة الجمهورية

مسرور في الدوحة لدعم ترشيح ربير البارزاني لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة كردستان، اليوم، أن رئيسها مسرور بارزاني سيبدأ اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر على رأس وفد حكومي.وذكر بيان للحكومة، أن “بارزاني سيبدأ، اليوم الثلاثاء 15 شباط 2022، زيارة رسمية إلى دولة قطر على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.وأضاف البيان: “سيجري رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات مع أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين القطريين”.وأكد أن “الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة والزراعة”.

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