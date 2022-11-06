مسرور في بغداد قريبا لبحث “حصة”الإقليم من الموازنة العامة

مسرور في بغداد قريبا لبحث “حصة”الإقليم من الموازنة العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان، صباح حسن، اليوم الأحد، عن أبرز الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم الذي سيزور بغداد خلال الأسبوع الحالي.وقال حسن،في حديث صحفي: إن “الوفد سيكون برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ويضم مجموعة وزراء، وسيبحث ملفات مختلفة تخص شكل العلاقة بين بغداد وأربيل”.وأضاف أن “أهم ملف في الوقت الحالي هو ضمان حصة الإقليم بشكل عادل من الموازنة، فضلا عن ملف رواتب الموظفين واستمرار بغداد بإرسال المبالغ المخصصة لهم”.وتابع، أن “الزيارة ستتضمن ايضا ملف مخصصات البيشمركة والتنسيق الأمني بين الجيش وقوات البيشمركة في خطوط التماس داخل المناطق المتنازع عليها، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة”.

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