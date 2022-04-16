مسرور لأرودغان:تصدير النفط إلى تركيا لن يتوقف والإقليم لايحترم قرار المحكمة الاتحادية

مسرور لأرودغان:تصدير النفط إلى تركيا لن يتوقف والإقليم لايحترم قرار المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.وذكر بيان لحكومة الاقليم، انه”جرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا”.واضاف، ان”الاجتماع شهد التأكيد على توسيع آفاق التعاون بين اسنطبول وأربيل”. واكد البارزاني على استمرار تدفق النفط والغاز من الاقليم باتجاه تركيا وان الاقليم لايحترم قرار المحكمة الاتحادية بهذا الاتجاه ،وأعرب الجانبان بحسب البيان، عن”رغبتهما في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وذلك على أساس المصلحة المشتركة”.

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