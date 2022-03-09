مسرور لتولر: نحن لا نحترم المحكمة الاتحادية

مسرور لتولر: نحن لا نحترم المحكمة الاتحادية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني اتهامات الى القضاء العراقي بخرق الدستور الاتحادي، الا أنه أكد استعداد الاقليم لحل المشاكل مع بغداد عبر الحوار.وقال بارزاني في بيان حكومي، على هامش لقاءه وفدا امريكا رفيعا إن “قرار المحكمة انتهاك للحقوق الدستورية ولا يصب في خدمة المواطنين والاستقرار والأمن والسلام في العراق”، معرباً عن “استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل عبر الحوار وعلى أساس الدستور”.وأوضح البيان أن “الوفد كان برئاسة السفير الأمريكي ماثيو تولر، وضم كلاً من قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينفر غافيتو، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا ولبنان والأردن إيثان غولدريتش، والقنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرت بالادينو وعدد آخر من المسؤولين”. 

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