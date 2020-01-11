مسرور لعبد المهدي:قراركم “قرارنا”

أربيل/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، السبت (11 كانون الثاني 2020) أن الحكومة تحملت مسؤولياتها رغم ما وصفه بالصعوبات والتعقيدات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، أن الأخير “التقى في اربيل صباح اليوم السبت ، برئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني” .

وأكد عبد المهدي، وفقا للبيان، خلال اللقاء، ان “قوة العراق هي قوة لجميع مناطقه وأبنائه، بمن فيهم الاقليم وقوة الإقليم هي قوة للعراق كله، ونحن هنا اليوم لنتشاور في العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفي كل ما يحفظ مصالح وحاضر ومستقبل العراق وسيادته والتصدي لعصابة داعش الارهابية، ونتعاون في جميع المجالات وتجاوز كل الصعاب والتحديات الداخلية والخارجية المشتركة تحت سقف الدستور”.

وذكر البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، استعرض سياسة الحكومة الثابتة في إقامة افضل العلاقات مع الجميع، وتطورات الاحداث في العراق وموقف الحكومة العراقية من الصراع الذي تشهده المنطقة ومخاطره على الأمن والاستقرار، وقرار الحكومة والبرلمان بانسحاب القوات الأجنبية من العراق ورؤية الحكومة لاستمرار العلاقات مع الجميع بما يحفظ وحدة واستقرار وسيادة العراق والوقوف ضد الارهاب “ .