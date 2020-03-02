مسرور للحكومة الاتحادية:أحترموا الإقليم

مسرور للحكومة الاتحادية:أحترموا الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاثنين، بضرورة احترام الحكومة العراقية المقبلة الكيان السياسي لحكومة الإقليم، وخصوصياته، والإقرار بحقوقه حسب الدستور، مبيناً أن هذا الكيان محترم دوليا وإقليمياً.وقال بارزاني في تصريح صحفي، لاحدى الصحف الاردنية خلال زيارته المملكة، إن “الحكومة العراقية المقبلة لا بد لها أن تأخذ بنظر الاعتبار أهمية احترام الكيان السياسي للإقليم وحقوقه الدستورية”.

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