مسرور وبلاسخارت يؤكدان على تهدئة الأوضاع في العراق

مسرور وبلاسخارت يؤكدان على تهدئة الأوضاع في العراق
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) ضرورة حفظ الأمن في العراق، فيما لفتا الى أن التصعيد ليس من مصلحة العراقيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، في بيان، أن الأخير “استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.وأضاف، ان “اللقاء جرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، مع التأكيد على أن العراق يمر بظروف عصيبة بما يحتم على الأطراف كافة مراعاة حساسية الوضع”.وأشار الجانبان الى أن “زيادة تصعيد الأوضاع لن يصب في مصلحة العراقيين ولا المنطقة بشكل عام، كما شددا على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.ولفت الى أن “اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتكثيف التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.وأكدت ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الخميس (9 كانون الثاني 2020) على ضرورة الاصغاء إلى صوت الشعب، فيما شددت على ضرورة عدم طغيان التطورات الأقليمية في المنطقة على مطالب الاصلاح في البلاد.وقالت بلاسخارت، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “يجب ألا تطغى التطورات الأمنية الإقليمية الأولويات المحلية ومطالب الإصلاح، ويجب الإصغاء إلى صوت الشعب المعبر عنه بسلام”.وشددت بلاسخارات، على ضرورة “وقف أعمال القتل والخطف واستخدام الذخيرة الحية والتهديدات ضد المتظاهرين”، مبينة أن “مرتكبي تلك الاعمال يجب أن يتحملوا المسؤولية”.

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