مسرور وتميم يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين أربيل والدوحة

مسرور وتميم يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين أربيل والدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى في اللقاء، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات التي تجمع قطر مع العراق وإقليم كردستان، بما يسهم في تطويرها وتنميتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.كذلك اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، وفقا للبيان.ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق له اليوم إلى العاصمة الدوحة تلبية لدعوة رسمية وجهها له أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.وسيجري رئيس حكومة الإقليم سلسلة اجتماعات مع أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين القطريين.وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة والزراعة.

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