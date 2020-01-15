مسرور ولوريمر يؤكدان على التنسيق والتعاون العسكري بين أربيل ولندن

مسرور ولوريمر يؤكدان على التنسيق والتعاون العسكري بين أربيل ولندن
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أربيل/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط جون لوريمر تهدئة الأوضاع وحل النزاعات بالحوار.وقال المكتب الاعلامي لمسرور بارزاني في بيان، ان “الاخير  استقبل وفداً عسكرياً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، لبحث ضرورة تهدئة الأوضاع وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية ومناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة”.واضاف، ان “الجانبين شددا على أن الحرب ضد داعش لم تنته بعد، وبما يحتم على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة العراق وإقليم كردستان بمجال مكافحة الإرهاب”.واشار البيان الى ان “اللقاء حضره السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي والقنصل العام البريطاني في اربيل جيمس ثورنتون”.

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