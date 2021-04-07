مسرور يؤكد على التزام حكومته بقانون الموازنة

مسرور يؤكد على التزام حكومته بقانون الموازنة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن إقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، مكسب لكل العراقيين.وذكر بارزاني في مؤتمر صحفي ، أن “إقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، مكسب لكل شعب العراق ولشعب إقليم كردستان أيضاً، مبينا أن الموازنة تعرضت للتسييس ونأسف لذلك ونأمل تطبيقها بكامل بنودها من قبل الحكومة العراقية”.وأضاف، “للأسف تم تسييس مسألة الموازنة وتم في الأخير التوصل إلى نتيجة وتمرير قرار متوازن انتصر فيه الجميع، مضيفا، أن، الحكمة هي في طريقة تنفيذ قانون الموازنة، وتحدثنا في اجتماعنا اليوم عن التزامات واستحقاقات إقليم كردستان وحكومة بغداد”.وتابع، “نأمل أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الماضية وحكومة إقليم كردستان مستعدة تماماً للوفاء بكل التزاماتها بموجب قانون الموازنة ونتوقع من الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان”.وزاد، “إذا استدعى الأمر نحن مستعدون لإرسال وفود واستقبال وفود من بغداد لبحث التفاصيل والنقاط الغامضة في قانون الموازنة”.

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