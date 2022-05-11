مسرور يجدد تأكيده..لن نحترم حكومة الكاظمي ولا المحكمة الاتحادية

مسرور يجدد تأكيده..لن نحترم حكومة الكاظمي ولا المحكمة الاتحادية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- نفى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، بيع النفط أقل من أسعار السوق العالمية، متهما وزارة النفط وشركة “سومو” الوطنية بتهديدهما الشركات والضغط عليها لشراء خام الإقليم بسعر منخفض.وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم ، إن “ما يقوله وزير النفط العراقي حول بيع نفط كردستان بأدنى الأسعار غير صحيح، وأسعار البيع معلومة لدى وزارة النفط، وشركة (ديلوت)، و(سومو)، والاحصاءات كلها موجودة لدى حكومة الاقليم”. واكد البارزاني  على كلامه السابق بأن حكومة الإقليم لن تحترم حكومة الكاظمي ولا المحكمة الاتحادية ، وكان وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار إسماعيل قد قال في اجتماع لوزارته قبل ايام، إن “ما يحصل في ادارة النشاط النفطي في الاقليم بان يكون كلفة البرميل 50 بالمئة من كلفة البيع العالمية”.وأضاف الوزير أن “ما يباع حاليا هو بسعر 50 دولاراً للبرميل في اقليم كردستان”، مبينا ان “الايرادات الصافية التي تصل للإقليم لا تتجاوز في كل الاحوال 50 بالمئة عن قيمة النفط المباع هذه ملاحظة مهمة، وهي ركن الزاوية في رؤية وزارة النفط في جودة ادارة الملف في الاقليم”.واضاف البارزاني، الخزي والعار لوزارة النفط الاتحادية ولحكومة الكاظمي.

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