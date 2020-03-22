مسرور يحذر من خطورة انتشار كورونا في الإقليم رغم الإجراءات

مسرور يحذر من خطورة انتشار كورونا في الإقليم رغم الإجراءات
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأحد، من اتساع تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضي الإقليم، داعياً المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.وقال بارزاني في بيان : “للأسف ما زالت المخالفات مستمرة من قبل أشخاص يتصرفون بطريقة لا تعرض حياتهم فقط للخطر، بل حياة عوائلهم وشعب إقليم كردستان كافة”.وأضاف البيان، أن “بارزاني عبر عن أسفه لتزايد أعداد المصابين بالفيروس، خاصة في محافظة السليمانية”.ودعا بارزاني “المواطنين وسكان إقليم كردستان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، للحيلولة دون اتساع انتشار الفيروس”.وأشار الى أن “الإمكانية الطبية في إقليم كردستان محدودة، وفي حال انتشار الفيروس لا سمح الله يصعب السيطرة عليه، لذا ارجوا من المواطنين الالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة، والبقاء في منازلهم من اجل حماية أنفسهم وحماية الآخرين”.وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان، قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، إنها “سجلت ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها خمس إصابات في السليمانية وواحدة في اربيل، ليصبح العدد الكلي اليوم 6 اصابات”.

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