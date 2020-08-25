مسرور يحمل بغداد مسؤولية تظاهرات كردستان!

مسرور يحمل بغداد مسؤولية تظاهرات كردستان!
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أربيل/شبكة أخبار العراق- قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مقابلة تلفزيونية مع عدد من وسائل الإعلام، إن الاتفاق مع بغداد هو لمدة ثلاثة شهور، فيما حمّل بغداد مسؤولية أزمة إقليم كردستان من خلال تأخر تسليم الرواتب.وذكر بارزاني في نص الحوار ،) أن “المناطق، المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، أن الحوارات مستمرة بين الإقليم وبغداد لملء الفراغات الأمنية ومواجهة تحركات داعش مع الاستمرار في السعي لتطبيق المادة 140 الخاصة بهذه المناطق.وأكد بارزاني أن الاتفاق مع بغداد حالياً هو لمدة ثلاثة أشهر فقط بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الموازنة بعد هذه المدة.وتابع “إنها المرة الأولى التي يشارك فيها وفد من كوردستان مع الوفد العراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهناك تمت حوارات حول الوضع الداخلي العراقي”.وأكد مسرور بارزاني أنه أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تضمنت العديد من المواضيع.وجدد مسرور بارزاني رغبة الإقليم في استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلول لكافة القضايا العالقة.وقال رئيس حكومة كردستان، نحن نعيش في منطقة مليئة بالمشاكل وأهم مشاكلنا هي عدم وحدة الصف، والعديد من الأطراف السياسية تسعى للحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي تعمل خلاف ذلك للأسف، وشعب كوردستان هو الحكم في هذا الشأن.وعن التظاهرات، أكد مسرور بارزاني أنه “لا مشكلة للحكومة مع حق التعبير والتظاهر لكن التظاهر من أجل الحقوق شيء وأعمال الشغب والتعدي على أملاك الحكومة والمواطنين مسألة أخرى، وأتمنى التمييز بين الأمرين”.وأضاف “من المسؤول عن الأزمة؟ هل حكومة كردستان أم أن بغداد لا ترسل الرواتب؟، إن ما حصل من تخريب للمؤسسات الحكومية والمقرات الحزبية هو أمر غير مقبول وبالتأكيد نحترم التظاهر من أجل الحقوق المشروعة، لكن من يحاول أن يوجه التظاهرات لمسارات أخرى هو خرق وشيء غريب عن ثقافتنا الكردية وأخلاق مجتمعنا وهو أكبر جرم بحق شعبنا».وأكد رئيس حكومة كردستان أن قضية اللامركزية الإدارية هي ضمن برنامج الحكومة وهي قضية تحتاج إلى دراسة ونسعى لتوزيع السلطات في كافة المحافظات وليس في السليمانية فقط لكن بشرط الحفاظ على وحدة الإقليم.

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