مسرور يدعو إلى التحقيق في رشوة بـ250 مليون دولار دفعتها شركة “روسنفت” لحكومة الإقليم السابقة

مسرور يدعو إلى التحقيق في رشوة بـ250 مليون دولار دفعتها شركة “روسنفت” لحكومة الإقليم السابقة
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاحد، الادعاء العام في الاقليم للتحقيق حول رشوة بـ250 مليون دولار منحتها شركة “روسنفت” بعد فوزها بعقود اضافة الى حجز مصرف لبناني مليار دولار للإقليم.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم في بيان ، انه “بشأن الشائعات حول تسلم 250 مليون دولار كإكرامة (حلاوة) من شركة (روسنفت) وكذلك حجز مليار دولار للإقليم في لبنان يؤكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضرورة اجراء رئاسة الادعاء العام تحقيقا وتحريا بشأن تلك الشائعات”.وأضاف أن “بارزاني يدعو الاطراف كافة الى التعاون مع الادعاء العام للكشف عن الحقائق للناس”.وتابع المتحدث الرسمي، أن “التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كردستان ومنذ تسلم مهامها تكفلت في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية خاصة في القطاع المالي وايرادات الاقليم وجعلتها في مقدمة اولوياتها وهي مستمرة على هذا المنوال”.

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