مسرور يدعو التحالف الدولي إلى استمرار دعمه للبيشمركة

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (19 شباط 2020)، التحالف الدولي الى استمرار تقديم دعمه لقوات البيشمركة، لمواجهة التنظيم، فيما أكد أن داعش هُزم لكنه لم ينته بعد.

وقال بارزاني في حوار مع قناة إيطالية، إن “ايطاليا دولة صديقة، وانا هنا لأقدم شكري العميق للحكومة الايطالية وقداسة البابا على الدعم الذي قدمته القوات الايطالية لقوات البيشمركة في الحرب على داعش”.

وأضاف، أن “تنظيم داعش هو أكبر مشكلة تواجه المنطقة، وأنه هُزم لكنه لم ينته بعد”، داعيا “في الوقت نفسه قوات التحالف للاستمرار بدعمها لقوات البيشمركة لمواجهة التنظيم المتشدد”.

وأعرب رئيس وزراء اقليم كردستان عن “استعداد الاقليم للاستمرار باحتضان النازحين القادمين من كافة انحاء العراق – وبينهم مسيحيين وايزيديين- وذلك حتى عودتهم الى مناطقهم بسلام”.

وتابع مسرور بارزاني: “بالطبع.. نحن نستضيف مليون ومئة ألف نازح من كافة انحاء العراق وبينهم مسيحيون وايزيديون، وسيبقى الامر كذلك حتى يحين الوقت المناسب ويعودوا الى مناطقهم بسلام”، معرباً “عن استعداد اقليم كردستان لاستقبال المستثمرين الايطاليين للعمل والاستثمار في الإقليم”.