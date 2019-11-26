مسرور يدعو بريطانيا لدعم بقاء عبد المهدي

مسرور يدعو بريطانيا لدعم بقاء عبد المهدي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الاصلاحية.وقال بيان لحكومة الإقليم ، إن ” بارازني استقبل مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها وحضور القنصل العام البريطاني في اربيل جيمس ثورنتون”.وأضاف البيان أن “اللقاء بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها”.كما تم التشديد بحسب البيان على “ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية”.وشدد اللقاء على “دعم بريطانيا لبرنامج الإصلاح في حكومة إقليم كردستان ولاسيما فيما يتعلق بوزارة البيشمركة”.

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