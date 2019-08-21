مسرور يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الإصلاح في الإقليم

أربيل/شبكة أخبار العراق- حدد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاربعاء (21 اب 2019)، اسماء اعضاء لجنة كتابة الاصلاح في حكومة الاقليم، فيما سيكون على اللجنة اعداد مشروع القانون، خلال الشهر المقبل، وطرحه على مجلس الوزراء، وبعد تصديقه يرسل الى برلمان كردستان.وبحسب كتاب صادر عن مجلس الوزراء ونُشر في جريدة (وقائع كردستان)، فأنه “حدد رئيس حكومة اقليم كردستان اسماء اعضاء لجنة الاصلاح في الرواتب والتقاعد والمخصصات برئاسة وزير العدل وهم كل من (وزير المالية والاقتصاد، وزير التخطيط، وزير الاقليم لشؤون البرلمان، رئيس ديوان الرقابة المالية، رئيس هيئة النزاهة، سكرتير مجلس الوزراء، رئيس ديوان مجلس الوزراء، المدير العام للحسابات في وزارة المالية وومثل تسجيل البايومتري لموظفي اقليم كردستان)”.وأضاف البيان أن “عمل اللجنة بحسب الكتاب سيكون بمتابعة مشروع قانون الاصلاح والتنسيق مع رئيس البرلمان لصياغة مشروع القانون في اطار الخطوط العامة لحكومة اقليم كردستان”.