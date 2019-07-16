مسرور يصل بغداد لبحث “الاتفاق النفطي” المبرم بين بغداد وأربيل

مسرور يصل بغداد لبحث “الاتفاق النفطي” المبرم بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء (16 تموز 2019)، الى العاصمة بغداد، على رأس وفد كردي حكومي رفيع.وقال مصدر حكومي، إن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني وصل الى بغداد صباح اليوم، على رأس وفد كردي حكومي رفيع، لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم.

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