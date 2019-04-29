مسرور يلتقي أوغلو

مسرور يلتقي أوغلو
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مستشار مجلس أمن إقليم شمال العراق، ومرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة حكومة الاقليم مسرور البارزاني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى العراق.وقالت وكالة “الأناضول” التركية في خبرا ، أن “تشاووش أوغلو زار صباح الإثنين الجبهة التركمانية، كما أجرى جولة في سوق القلعة بأربيل “.واضافت، أنه “عقب لقائه القادة السياسيين في الجبهة التركمانية بمدينة أربيل، اجتمع أوغلو مع مستشار مجلس أمن الإقليم ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني”.وتابعت الوكالة ان “تشاووش أوغلو سيلتقي في وقت لاحق رئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق نجيرفان البارزاني”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *