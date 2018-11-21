مسعود:حصتنا المالية من موازنة العراق لكن لن نتنازل عن خارطة كردستان!!
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، ان الواقع العسكري المفروض في كركوك وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم “أمر مرفوض”.وقال بارزاني في بيان على هامش اجتماعه مع أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كردستان : ان “أهمية فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في الإنتخابات، تكمن في إظهار وزن ومكانة الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان والعراق للجميع”.وأضاف بارزاني أنه “برغم وجود الكثير من العقد والمشكلات والحصار وتداعيات أحداث شهر إكتوبر 2017، إستطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يصبح الحزب الأول على مستوى العراق، وكان ذلك فوزاً كبيراً بالنسبة له”، مبيناً ان “السبب وراء ذلك الفوز يعود الى مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني القومية والوطنية ووفاء شعب كوردستان تجاهه”.واشار بارزاني الى أن “فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في الإنتخابات يتيح له المجال للعمل من أجل كردستان أقوى وتنفيذ الإصلاحات الأساسية”، شاكراً “شعب كردستان الذي منح ثقته مرة أخرى بالحزب الديمقراطي الكردستاني”.وشدد بارزاني على ضرورة أن “يكون أعضاء كتله الحزب في برلمان كردستان على مستوى الثقة الممنوحة لهم من قبل الكردستانيين، وأن يردوا على ذلك الوفاء وتلك الثقة بتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين عموماً”. ودعا الى “الإهتمام بمطالب الأهالي وتفهم معاناتهم والإبتعاد عن كل أنواع المزايدات، وبمنتهى التواضع، أن يجعلوا هدفهم الرئيسي معالجة مشكلات المواطنين”.وبشأن الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد، اعرب بارزاني عن امله في ان “تتواجد النوايا الحسنة في العملية السياسية وفي الإلتزام بالمبادئ الثلاثة التي هي الشراكة في الحكم والتوافق في تشريع القوانين والتوازن في المؤسسات الحكومية”.وشدد بارزاني على اهمية “إنهاء الواقع العسكري المفروض في الوقت الحالي على كركوك وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم”، مؤكداً أن “إستمرار ذلك أمر مرفوض وغير قابل للقبول”.وأوضح بارزاني الخطوط الرئيسية لسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه كيفية عمل كتلة الحزب وتشكيل الحكومة الكردستانية المقبلة”.