مسعود:رفع الحظر عن ملاعب العراق بعد الاستقرار الأمني
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عبد الخالق مسعود، الخميس، في حديث صحفي له اليوم،”التقيت مع رئيس الفيفا جياني انفانتينو وتحدثنا بشأن رفع الحظر وابلغني بأن تدهور الوضع الامني في بغداد خلال الايام الاخيرة وعدم تشكيل الحكومة هو السبب في تأجيل رفع الحظر عن بغداد وباقي المحافظات مؤكدا ان انفانتينو وعده برفع الحظر بعد استتباب الاوضاع الامنية وتشكيل الحكومة خلال الاشهر المقبلة”. وأضاف: ” ناقشت مع انفانتينو في الجلسة التي استمرت 12 دقيقة ايضاً محورين مهمين هما(زج الحكام العراقيين في دورات الفيفا التطويرية، والتحديات التي تواجه دول المنطقة وامكانية تدخل العراق لحل الازمات والتقاطعات الحاصلة بين دول منطقة غرب اسيا)”.يشار الى ان اتحاد الكرة اعلن في وقت سابق عن تحديد الفيفا للتاسع من حزيران موعدا لمناقشة رفع الحظر عن ملاعب بغداد والنجف والسليمانية وميسان.