مسعود:سأبذل الغالي والنفيس من أجل وطني

مسعود:سأبذل الغالي والنفيس من أجل وطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، السبت، على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي خلال الانتخابات التي اجريت اليوم في كوالالمبور.وقال مسعود في بيان لاتحاد الكرة ، “باسمي وباسم اخواني في المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، اتقدم بالشكر والعرفان لكل من وقف معنا وساندنا في حملتنا للفوز بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، بدءً من حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ورئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي، والى جميع مفاصل وعناوين رياضتنا، والى الاعلام الرياضي المهني، الذي وقف بكل فخر لمساندتنا وتثبيت اركان حصولنا على المقعد الاسيوي بعد غيبة ليست بالقصيرة”.واضاف،: “عهدا، وباسم العراق الغالي، سأبذل الغالي والنفيس من اجل ان اكون مدافعا عن قضايا وطني، وان اعمل بالهمة نفسها المعروفة عني في تحقيق الاهداف التي لطالما بحثنا عنها ، وان اكون جديرا بالمنصب الذي سيحمل اسم العراق من شماله الى جنوبه”.وتمكن مسعود، من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي بعد حصوله على 37 صوتا في انتخابات اليوم، حيث حصد مسعود هذا المقعد الغائب عن الاتحاد العراقي منذ 12 عاماً.

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