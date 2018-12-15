مسعوديان:أمريكا فشلت في كردستان

السليمانية/شبكة أخبار العراق- صرح القنصل الإيراني في محافظة السليمانية سعد الله مسعوديان، اليوم السبت، بأن الضغوط الامريكية على التجار الاكراد العراقيين “فشلت” في منعهم من التعامل مع ايران.ونقلت وكالة “إرنا” الايرانية عن مسعوديان، قوله انه على الرغم من كل الجهود والضغط من الأمريكيين على التجار العراقيين في السليمانية لعدم التجارة مع إيران، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل.وأضاف ان الأمريكيين يكافحون من أجل قطع العلاقات التجارية مع إيران في محافظة السليمانية ، لكن الزيارات المتكررة التي يقوم بها التجار الاكراد العراقيون، تظهر أنهم فشلوا في هذه الخطة، ولم ولن يتمكنوا من بلوغها.واشار الى أن أكثر من 30٪ من البضائع الإيرانية خاصة بإقليم كردستان، ما دفع التجار العراقيين إلى البحث عن حلول لمواصلة هذه العلاقات الاقتصادية.وبين مسعوديان ان حجم الصادرات الايرانية غير النفطية إلى إقليم كردستان بلغ ثلاثة مليارات دولار، مؤكدا أن السلع الإيرانية “ضرورية لشعب كردستان”، وأنه يتعين دفع مبالغ كبيرة، فيما لو ارادوا ان تحل محلها سلع اخرى.ولفت الى أن القنصلية الإيرانية في السليمانية عرضت للتجار العراقيين أيضا تأشيرة مجانية لتشجيعهم على مواصلة أعمالهم مع إيران دون هواجس.وتابع ان العلاقات مع إقليم كردستان، وخاصة محافظة السليمانية، “علاقات جيدة في جميع المجالات، حيث نجحنا في جذب أكثر من 700 طالب كردي إلي جامعات البلاد في الفصول الدراسية الثلاثة الأخيرة”.وفيما يتعلق بالحركة اليومية للمسافرين الأكراد العراقيين إلي إيران، قال إن القنصليات الإيرانية تصدر أكثر من 1000 تأشيرة دخول للمواطنين الاكراد العراقيين وهو أمر مهم، نظرا لكون الموسم الحالي ليس بموسم السفر والسياحة.وختم مسعوديان بالقول إن أكثر من مليوني عراقي سافروا إلى إيران في الصيف الماضي، ربعهم من الأكراد، موضحا ان القنصليتين الإيرانيتين في اقليم كردستان أصدرت كل منها 5 الاف تأشيرة يومية للمواطنين الأكراد بشكل فردي.