مسعود البارزاني يأمر حزب طالباني بترشيح(المفتي وبختيار) لرئاسة الجمهورية!!

مسعود البارزاني يأمر حزب طالباني بترشيح(المفتي وبختيار) لرئاسة الجمهورية!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن رسالة جديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد الوطني بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية.وقال المصدر ، إن “الرسالة تتضمن طرح اثنين من الاتحاد الوطني يتمتعون بموافقة مبدئية من الديمقراطي وتحديدا زعيمه مسعود بارزاني لشغل منصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف، أن “الشخصين هما القيادي في الاتحاد الوطني عدنان المفتي ومسؤول الهيئة العاملة في الحزب ملا بختيار، ولن يقبل الديمقراطي بشخصية أخرى لشغل المنصب”.يذكر ان صحفية الشرق الأوسط  ذكرت في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء بأن مسعود البارزاني يسعى لتفكيك حزب طالباني حتى انهياره من خلال تدخله بترشيح  قيادات من حزب طالباني لرئاسة الجمهورية ليبقى حزبه وعائلته مهيمنة على حكم الإقليم.

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