مسعود بمناسبة ذكرى الاستفتاء:أحيي بشدة الذين لم ينحنوا أبدًا

أربيل/شبكة أخبار العراق- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الاربعاء (25 أيلول 2019)، بذكرى الاستفتاء إنه يحيي من “لم ينحني”.

وذكر بارزاني، في تغريدة له عبر منصة تويتر، أنه “في هذا اليوم الخاص ، أحيي بشدة واحترام وأقدر أولئك الذين لم ينحنوا أبدًا”.

ويُحيي الاكراد في يوم 25 من شهر أيلول ذكرى الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان في (25 أيلول 2017)، وهذه الذكرى الثانية التي يحييها الأكراد عندما طالبوا بالانفصال والاستقلال.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد كشف، في وقت سابق، عن استعداد إقليم كردستان لإجراء “استفتاء جديد” للتصويت على دستور الإقليم.

وقال عضو الحزب ريبين سلام، في تصريح صحفي، إن “من اولويات برلمان إقليم كردستان، في الدورة الحالية هو تشريع دستور دائم للإقليم”.

ولفت الى ان “عدم وجود دستور للإقليم جعل الكثير من القوانين محل (خلاف ولغط)، بين المؤسسات والاحزاب المختلفة”.

وشدد بالقول “يقع على عاتق اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان اعداد مسودة لدستور دائم للإقليم، ليخضع بعدها لاستفتاء شعبي من مواطني كردستان، وهم من يقرر الموافقة عليه من عدمه لغرض تنظيم عمل المؤسسات وحكومة الاقليم ولعدم التداخل بين الصلاحيات كما حصل في الدورة الماضية والدورات السابقة”.