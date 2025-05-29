مسيلمة.. الانتخابات لخدمة الشعب

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مصدر حكومي:مفوضية الانتخابات تصادق على حزب اللص ( نور زهير) للمشاركة في الانتخابات المقبلة
نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
الداخلية:تكليف عدد من الضباط بمهام ومناصب جديدة
حزب طالباني: المناصب وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
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نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
أكثر من ملياري دولار إيرادات بيع النفط إلى إيطاليا العام الماضي
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
السوداني يوجه بتسهيل عمل شركة (ستارلينك) الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الشبكات والمعلومات والاتصالات
الحسان:على العراق أن يكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية من خلال الإصلاح الحقيقي
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تحديد أسعار تذاكر مباراة العراق -كوريا الجنوبية
مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
اللاعب (إبراهيم بايش) يلتحق بتدريبات المنتخب الوطني في البصرة
تدريبات مغلقة للمنتخب العراقي بإشراف المدرب أرنولد
يوم 19 من شهر آب المقبل موعد إنطلاق بطولة كأس السوبر لكرة القدم
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مصدر سياسي: الانتخابات في ظل الحكم الإيراني تدوير لنفس الوجوه الكالحة
وزير الخارجية الأمريكي يتسلم طلباً “جمهورياً” بفرض عقوبات فورية على حكومة السوداني الإيرانية
منظمة بدر:لن نتحالف مع السوداني رغم عملنا المشترك تحت العباءة الإيرانية
رشيد:علاقتنا مع إيران “زواج كاثوليكي “ولنا الشرف أن نكون وسطاء بين إيران وأمريكا
يحدث في العراق فقط..من بائع “بصل” إلى منصب نائب محافظ البصرة !!
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- اذاعة INN