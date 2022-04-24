مسيلمة..المالكي:ليس لي علاقة بعودة المطلوبين

مسيلمة..المالكي:ليس لي علاقة بعودة المطلوبين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، حقيقة تدخله بملف المطلوبين للقضاء.وقال المالكي في بيان : “لوحظ في الاونة الاخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لاغزاض المزايدات السياسية وتهم لهذا الطرف او ذاك “.واضاف انه “من منطلق الشعور بالمسؤولية تأكيداً لمواقفنا الثابتة بضرورة صيانة حقوق الشهداء وضحايا الارهاب المجرم نجدد نفينا القاطع وعدم تدخلنا في هذا الملف ورفضنا لاية محاولات تهدف للتاثير على القضاء كما نجدد ثقتنا بالقضاء العراقي والتزامه جانب العدالة وعدم التاثر بالاهواء والتقلبات السياسية “.وتابع المالكي: “وبهذه المناسبة نهيب بجميع وسائل الاعلام والناشطين على الصعيدين الاعلامي والسياسي الى تحري الدقة وعدم اطلاق التهم من دون دليل”.يذكر ان المالكي هو صاحب القرار الاول في عودة  المطلوبين آخرهم علي حاتم السليمان الى بغداد  ورفع مادة الارهاب عنه  بل واقام له دعوة إفطار قبل ثلاثة أيام في منزله داخل المنطقة الخضراء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *