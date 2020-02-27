مشادة كلامية بين الحلبوسي والكعبي بسبب تأجيل جلسة التصويت على حكومة علاوي

مشادة كلامية بين الحلبوسي والكعبي بسبب تأجيل جلسة التصويت على حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شهدت قاعة مجلس النواب، الخميس، مشادات كلامية بين رئيس المجلس ونائبه الأول.وقال مصدر برلماني: إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دخل بمشادة كلامية مع نائبه حسن كريم الكعبي اثر قرار تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.وأَضاف، أن الكعبي امتنع عن تأجيل الجلسة وبقي داخل القاعة ودعا النواب للدخول.ورفعت رئاسة مجلس النواب، الخميس، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة الى اشعار اخر بشكل رسمي.وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، أن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي ليوم الأحد المقبل لحل الخلافات السياسية بين الكرد والسنة والكتل الشيعية. 

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