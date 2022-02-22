مشاركة المنتخب الوطني النسوي لكرة الصالات في بطولة غرب آسيا

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وزير الخارجية يستعطف واشنطن لدعم “الديمقراطية”في العراق
تحالف الفتح:جهات سياسية تسعى “لتفتيت البيت الشيعي”
نائب:حراك نيابي لمحاسبة الشركات المسؤولة عن تهريب نفط الإقليم
حزب بارزاني:أبوابنا مغلقة أمام حزب طالباني لحين تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية
ائتلاف المالكي:زيباري “خائن” ونرفض إساءته للمحكمة الاتحادية
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تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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