مشاركة المنتخب الوطني النسوي لكرة الصالات في بطولة غرب آسيا

مشاركة المنتخب الوطني النسوي لكرة الصالات في بطولة غرب آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشاركة منتخبنا الوطني النسوي في بطولة غرب آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية.وذكر بيان للاتحاد ، أن “اتحاد غرب آسيا وافقَ على إقامةِ بطولةِ اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرةِ الصالات للسيدات للفترة من ١٥ إلى ٢٢ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢، وباستضافة الاتحادِ السعودي لكرةِ القدم”، مبينا انه “يشاركُ في البطولة إلى جانب الاتحاد السعودي المُستضيف كلٌ من اتحادات: البحرين، الكويت، فلسطين، الإمارات، العراق”. وأضاف، أن “الأجندةُ شهدت المُوافقة على إدراج بطولة كرة القدم الخماسي لأندية السيدات على أجندة اتحاد غرب آسيا لعام ٢٠٢٢، مع تكليفِ الأمانة العامة تحديد المُستضيف وتثبيت موعدها بما يتناسب مع أجندةِ الاتحادات الأعضاءِ وفتح باب المشاركة بشكلٍ لاحق”، لافتا الى ان “الاتحادُ يسعى إلى إقامةِ هذه البطولة تماشياً مع استراتيجية تطوير الكرة النسوية في المنطقةِ التي تهدفُ إلى تنظيمِ أكبر عدد من البطولات التي تتناسبُ مع أجندات الاتحاداتِ الأعضاء التي بدأت مؤخراً بتطوير كرةِ القدم النسويّة من خلال تنظيم بطولات الصالات، ما يمنح أكبَر عدد من اللاعبات الفرصةَ للتنافس على المستوى الإقليمي وتحفيز الاتحاداتِ على الاستمرار بعملية التطوير”.واوضح البيان، انه “ستتم دعوةُ بطل الدوري لموسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أي آخر موسم تم لعبه بشكلٍ رسمي تابعٍ للاتحادات الأعضاء للمُشاركة في البطولة والتوصية بالمضي بإجراءات الطلبِ من الاتحادِ الآسيوي لاعتماد بطل بطولات اتحاد غرب آسيا للمشاركةِ تلقائياً في النهائيات القارية للسيدات “.

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