مشروع قانون أمريكي .العراق من الدول المعادية لأمريكا

مشروع قانون أمريكي .العراق من الدول المعادية لأمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقدم مجموعة من الساسة الأميركان الممثلين عن ولاية كنتاكي بقيادة عضو الكونغرس ريتشارد هيث، على تقديم مقترح قانوني يمنع مواطني مجموعة دول من بينها العراق من الحصول على أراضٍ زراعية داخل الولاية.وجاء ذلك وفق ما كشف صحيفة “ذا نيوز انتربرايس” الامريكية، حيث ذكرت أن “المشروع الذي سيقدم ضمن قائمة القوانين رقم 500 للكونغرس يمنع مواطني دول عديدة أهمها “الصين، إيران، لبنان وروسيا” وغيرها من “امتلاك، ايجار او اشغال” قطع الأراضي والعقارات الزراعية الخاصة بالولاية الامريكية التي تعد كبريات الولايات الامريكية المختصة بالزراعة لأسباب وصفتها بـ”الأمنية”.ونقلت الصحيفة تصريحات لهيث جاء فيها إن “الهدف من القانون هو تحقيق الامن الوطني الأمريكي من عالم غير صديق للولايات المتحدة”، في إشارة الى الدول المذكورة.وأضاف أنه “بالأخذ بنظر الاعتبار مشكلة تراجع ما متاح من الغذاء وضعف الامن الغذائي والذي بات ازمة عالمية، يجب علينا ان نستغل الفرصة للعناية بخطوط تمويلنا بالغذاء حيث تبدأ، من المزارع الامريكية”.وأشارت الصحيفة الى أن “مشروع القانون ضمن أسماء الدول التي تعلنها الحكومة الفدرالية الامريكية كتهديد للولايات المتحدة الامريكية او معادية”، بحسب وصفها. وأوضحت أنه “تم اعتماد القسم 126 من دليل قانون الضوابط الفدرالية لتحديد البلدان التي توصف بالمعادية للولايات المتحدة، والتي وصلت الى نحو 24 بلدا”، وفقا للتقرير.

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