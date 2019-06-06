مشعان:إحالة الجبوري على التقاعد لأنه طلب إخراج مليشيات الحشد من الموصل

مشعان:إحالة الجبوري على التقاعد لأنه طلب إخراج مليشيات الحشد من الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق مشعان الجبوري، الخميس، “أسباب” عدم التمديد لقائد عمليات نينوى السابق اللواء نجم الجبوري وإحالته للتقاعد.وقال الجبوري في حديث صحفي: “عدم التمديد لقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري واحالته على التقاعد يفهمه اهل المحافظة انه لرفضه تواجد مجموعات مسلحة  من مليشيات الحشد منفلتة بالموصل”.وأضاف، أن اللواء نجم الجبوري “اكثر قائد عسكري قدم شهداء من اسرته في مواجهة قوى الإرهاب”، مشيرا إلى أن “التمديد يتم لضباط المكاتب والدمج”.

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