مشعان:التحالف الثلاثي سيتفكك جراء تصرفات الزاملي غير المنضبطة

مشعان:التحالف الثلاثي سيتفكك جراء تصرفات الزاملي غير المنضبطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، الإثنين، عن تنازع بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الجبوري في تغريدة له ، إن “تنازع الزاملي مع الحلبوسي واصراره على انه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس يهدد تحالف “انقاذ وطن” بالتصدع ان لم يتدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.ونوه الى ان “وصف هيئة الرئاسة لم يرد مطلقا في الدستور، و المحكمة الاتحادية أكدت عدم وجود شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب، وانما رئيس ونائباه”.وكشفت مخاطبات رسمية، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي.وبحسب الوثائق، فإن الحلبوسي وجه بتغيير تسمية (هيئة الرئاسة)، في المخاطبات الرسمية نهاية الشهر الماضي، لكن علي محمد حسين، مستشار الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي، بشأن عدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونياً.

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