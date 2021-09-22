مشعان:الحلبوسي فاشل ولن تجدد له ولاية ثانية لرئاسة البرلمان

مشعان:الحلبوسي فاشل ولن تجدد له ولاية ثانية لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم النائب السابق مشعان الجبوري، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلوسي، مؤكدا أنه استقوى بتحالف سائرون في تصفية خصومه، فيما أشار إلى أن جعل دوام البرلمان مسائي وفقا لرغبته.وقال الجبوري إن “الحلبوسي جعل دوام مجلس النواب في المساء وفقا لرغبته حتى يستنزف طاقة النواب”، مبينا أن “الحلبوسي كسب ود تحالف سائرون عبر منح صلاحيات لنائبه حسن الكعبي واستقوى بهم في تصفية خصومه”.وأضاف، ان “هناك مشاورات لتشكيل تحالفات شاملة قادرة على تشكيل الاغلبية”، مشيرا الى أن “العراقيين يرغبون بحكومة قوية تتجاوز اخطاء المرحلة السابقة”.وأشار الجبوري إلى أن “التفرد بالقرار وحكم البلد بسياسة الحزب الواحد أمر مرفوض من قبل الجميع”، مستبعدا في الوقت نفسه “بقاء رئيسي الجمهورية والبرلمان الحاليين بمنصبيهما لولاية جديدة”.

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