مشعان:الحلبوسي يهدد أمن العراق

مشعان:الحلبوسي يهدد أمن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم السياسي المنشق عن حزب تقدم مشعان الجبوري ، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتأمر على النظام الساسي في البلاد، مبينا ان قادة حزب تقدم يجتمعون بالصهاينة بشكل منظم في بغداد والمنامة ودبي.وقال الجبوري في حوار متلفز ، ان “اجتماعات عدة تعقد بين قادة تقدم والحلبوسي وقيادات صهيونية في المنامة وكذلك دبي وحتى في السفارة الامريكية ببغداد وعلى الحكومة تفعيل قانون حظر التطبيع مع الحلبوسي”. وتابع ان “خطاب محمد الحلبوسي وجمال الضاري الطائفي في الغرف المظلمة ورفض الشيعة والنظام السياسي الحالي كان السبب في جمع الطرفين”. واضاف ان “الحلبوسي تحول الى خطر يهدد امن العراق ومستقبله ويسعى في كل مناسبة لاستغلال موارد الدولة ويعتبر كل السنة مع النظام خونة”.واشار الى ان “مصطلح نحن امة والتي استخدمها الحلبوسي في الدعاية الانتخابية عبارة عن  شعار طائفي يهدف لتقسيم البلد “.

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